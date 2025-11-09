Велев: Над 2 милиона работещи българи в частния сектор ще получат по-малко нетни доходи!

Кадър подкаст Дарик

Председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира финансовите параметри на бюджета за следващата година.

„Над 2 милиона работещи българи в частния сектор в икономиката, тези които с данъците си пълнят бюджета, в резултат на този бюджет ще получат по-малко нетни доходи. Това е най-голямата грешка на този бюджет, който пък от своя страна е най-лошият за последните 30 години.“

„От 1996 година ние не сме имали по-лош бюджет от този. И той е несправедлив към хората на труда, към работещите хора, бърка им в джоба, вади оттам едни 50-100 лева месечно и ги дава в увеличение на и без това много високите заплати в репресивния апарат, в сектор сигурност, в правосъдие, където и без това ние сме номер едно в Европейския съюз по разходи за заплати като дял от брутния вътрешен продукт.“

„Те са в пъти по-високи от заплатите на специалистите, които взимат и по-отговорни позиции, по-компетентни са, повече са учили, по-квалифицирани са, в реалния сектор. В реалния сектор едно предприятие не може да вземе като държавата заем от банката и да плаща с него заплати. То ще фалира. Банката и няма и да му даде затова кредит. Докато в държавата ето това се случва.“

„Когато управляващите казват - ние работим за хората, питаме за кои хора. Тези, които работят за хората, намаляват данъците. А не ги увеличават. И забележете тук се вдига най-тежкият данък. Данък труд. Той е 53%. За да получи един работещ човек 100 лева нето, трябва да се платят 53 лева осигуровки и данък.“

„И сега тези 53 ще станат, в закона е разписано, 58. Те не са 5%. Това са 5% пункта. А иначе данъкът се вдига с 9%. Данък труд. Най-тежкият данък от 53% на 58%. Това са 9% увеличение. 5 процентни пункта. Тоест вдигаме най-тежкия данък, бъркаме в джоба на 2 милиона и 200 хиляди работещи в реалния сектор хора и казваме ние работим за хората. Как работиш за хората? Ти работиш срещу тях.“

„И още една измама искам да спомена. Обяснява се как, като се вдигнат осигуровките с 2 процентни пункта, ще се вдигнат пенсиите. Нищо подобно. Пенсиите се изчисляват по формула. В тази формула процентът, с който се облага труда, не участва по никакъв начин. Там участва осигурителният доход, т.е. заплатата която се плаща официално, легално. Ето тази заплата стагнира и ще намали пенсията, няма да я увеличи.“

Какво още сподели Васил Велев в „Седмицата на Дарик“ можете да чуете в прикаченото видео!

