Велев: Управляващите всеки месец взимат по 100 лева от семейния бюджет на работещите българи, хората ще задлъжнеят

Заради това, че правителството отказва да направи в предложения за 2026 година бюджет в местните и териториалните организации на бизнеса и работодателите има голямо напрежение и ще има протест, оглавен от работодателите. Този бюджет се оценява като несправедлив към 2 млн. работещи българи, бюджет, който ни заробва - всеки ден дългът нараства с 60 млн. От едно семейство ратещо ще се извади по 100 лева на месец средно и то ще задлъжнее с 500 лева средно заради по-високите осигуровки. Хората се чувстват излъгани, защото дълго беше обещавано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки, а сега тежестта върху хората расте.

Това коментира пред Нова тв Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Всичко това е заради увеличенията в бюджетната сфера. Ние настояваме там заплатите да се увеличат с 5%, а не с двуцифрени числа, както и издръжката им да се увеличи само с размера на инфлацията, а не повече и да се намалят с 3% инвестициите, заложени в бюджета. Само тези няколко неща са достатъчни, за да компенсират по-малкото приходи и това не е късно да стане и настояваме да стане. Така че апелираме към протести, коментира той.

Няма разумно обяснение за решенията на управляващите. Те били искали да ги обичат хората. Ама няма как хората да ги обичат като на 2 млн. души има бъркат в джоба и вадят оттам по 100 лева всеки месец. Само незаетите места в бюджетния сектор ако се съкратят, ще се реализират в бюджета стотици милиони евро икономии, посочи той.

Протестът, който е на улицата, не е най-страшния. Протестът започна с това, че хората си изтеглят авоарите от България. Това вече излиза от България. Хората си изнасят парите навън. Според последната статистика дъщерни компании са изнесли около милиард евро като заеми от компаниите майки в България, посочи икономистът Васил Караиванов.

Парите няма да се задържат в България - това е тихия опасен протест. Хората, които имат спестени пари, все повече инвестират навън, а не у нас, обясни Караиванов.

