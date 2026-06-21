Величков: Най-напред Гюров да каже как желае да бъде издигнат за кандидат за президент

Снимка: Булфото

Премиерът трудно ще поеме риск без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Орбан, заяви Велислав Величков от ПП.

„Радев преподава на собствената си публика в България с това, което прави в Брюксел. Мисля, че трудно ще поеме този риск и то без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Виктор Орбан, блокирайки само и единствено от името на България общо решение на ЕС за санкциите. Зачудих се как така най-големият икономически бос - Алекперов, още не е в списъка. Радев най-добре знае защо го добави, защото тръгна с едно име, добави второ, ще видим дали ще има и трето“, каза той.

Величков коментира и предстоящите през есента президентски избори.

„Аз съм учредител на Форум за демократично действие, който има споразумение, сключено с ПП-ДБ за издигане на единен кандидат, и ви казвам, че и там не знаят в момента за инициативен комитет на Гюров. Най-напред той да каже как желае да бъде издигнат. Политическите лидери в момента не трябва да се бъркат в този процес и не трябва да обявяват предварително кандидат, който не е казал дали ще се явява на избори“, обясни той.

На тема бюджет Величков заяви, че твърдението, че хазната е празна, няма как да е вярно. Припомни на управляващите, че имат да правят още един бюджет – за 2027 г., и ги посъветва да не си постилат лошо. За съдебната реформа коментира, че тя все още не е започнала.

„Всички реформи, които касаеха съдебната реформа, извън избора на ВСС, бяха оттеглени от самите вносители, а всички предложения на опозицията в тази насока бяха отхвърлени. Аз се надявам поне да се разберем, да направят крачка назад от „Прогресивна България“. Да се разберем как да изберем професионалната квота по независим начин с избори от магистратите и парламентарната – с обществен, а не с политически характер, за да може въобще да тръгне някаква реформа. Ако се избере ВСС, подобен на този сега, каквото и да се запише в закона, ВСС си е присвоил правото да тълкува закона, а не да го прилага. Така че управляващите имат много тежък изпит – как да изпълнят собственото си обещание за качествено нов състав на ВСС, различен вид главен прокурор и председател на ВАС и реална съдебна реформа“, обясни Величков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!