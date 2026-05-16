Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви

Кадър БНТ

Спирането на охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало - Бойко Борисов и Делян Пеевски – предизвика политически реакции и нов дебат за начина, по който се предоставя охрана от НСО. Темата коментира Велислав Величков в студиото на „Говори сега“. Той заяви, че обществото трябва да знае защо определени народни представители получават специална защита.

По думите му първо е била свалена охраната на Пеевски от МВР, а след това и тази на Борисов след решение на междуведомствената комисия към НСО.

„Сега те си ходят като редови народни представители, каквито са си в парламента, като всички останали“, каза Величков.

Той обясни, че от ПП–ДБ предлагат законодателни промени, според които при предоставяне на охрана на депутат извън председателя на парламента, причините да бъдат разглеждани в парламентарна комисия. Величков коментира, че не е редно един народен представител да не знае защо друг народен представител ходи 10 години с охрана коли на НСО.

Депутатът посочи още, че охраната на политици струва скъпо на държавата.

„Цялата държава обслужва двама народни представители за някакви заплахи от 2014–2015 години“, заяви той.

Величков коментира и промените в Закона за съдебната власт, които вече са приети на първо четене. Според него има риск реформата да бъде забавена и статуквото във Висшия съдебен съвет да се запази.

