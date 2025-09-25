Велика България срази САЩ след фамозен обрат на Световното

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ, MAX Sport 2

Волейболистите на България сътвориха уникален обрат и обърнаха САЩ с 3:2, след като губеха с 0:2 гейма в четвъртфиналния мач от Световното първенството за мъже във Филипините.

Нашите изгубиха първите два гейма с 21:25 и 19:25, но след това показаха силен характер, здрава психика и страхотни умения, и заслужено спечелиха три поредни части с 25:17, 25:22 и 15:13.

Александър Николов, който е най-резултатния волейболист на Шампионата на планетата, бе най-резултатен и при нашия триумф днес с 28 точки.

На полуфиналите България, който е най-младият отбор на Световното, ще срещне Чехия, а другата двойка е Полша – Италия.

Нашите не оказаха съпротива в първите два гейма, но в третия бяха на познатата висота.

Те се откъснаха с 6:2, а по-късно и с 11:7, 16:11, 18:13 и 23:14, и категорично спечелиха частта с 25:17. С огромна заслуга да се върнем в мача бе разигралият се Александър Николов, който нямаше как да бъде спрян от ошашавените янки.

Четвъртият гейм започна равностойно, и се развиваше точка за точка до 15:15, след което нашите поведоха със 17:15. Впоследствие водехме и с 18:16 и 19:17, преди да се стигне до 19:19 и 20:20.

САЩ излязоха напред с 21:20, но нашите направиха 21:21, а след това вездесъщия Александър Николов заби мощно за 22:21. Това бе 11-а точка за Алекс в гейма и общо 22-ра в мача.

България взе аванс с 23:22 и 24:22, и след показна блокада ликува с 25:22.

В този гейм освен Алекс Николов, великолепни бяха също Алекс Грозданов, Георги Татаров, Симеон Николов, Илия Петков и Аспарух Аспарухов, а мъдрият селекционер Джанлоренцо Бленджини умело ръководеше "лъвовете".

В тайбрека българите дръпнаха с 4:2, а после и с 6:3, 7:4, 9:5 и 10:6.

А при 11:7 сякаш всичко бе ясно, въпреки че съперникът намали изоставането си при 9:11. България обаче не се огъна, дръпна с 12:9, 13:10 и 14:12, и въпреки че изтръпна при 14:13, стигна до 15:13 след чудесна точка на Илия Петков, и хвърли в еуфория цялата ни нация.

