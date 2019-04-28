Великден зад граница: Българско хоро се изви в центъра на Брюксел

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Празненства на българи имаше в Пилзен и Чикаго

Българско хоро се изви в центъра на Брюксел. Сходна беше атмосферата и в чешкия град Пилзен. За седма поредна година, в Брюксел се изви голямо българско хоро. В него участваха музиканти от Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” в Котел и Ансамбъл „Здравец” от Гент.

Инициативата привлече и много наши сънародници от Германия, Холандия и Люксембург.

В Пилзен, десетки се включиха в празничното Великденско хоро. То беше организирано от българското сдружение „Родолюбие”.

А отвъд Океана, нашите сънародници в Чикаго бяха изненадани от снеговалеж. Лошото време, обаче, не помрачи празника.

Българите в Чикаго се шегуват, че заради снега настроението им е по-скоро коледно, отколкото великденско.

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