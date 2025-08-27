Пиксабей

Великобритания, САЩ и Норвегия са започнали мащабна операция за издирване на руска подводница, която е застрашила най-големия самолетоносач в света – USS Gerald R. Ford. В рамките на 48 часа са извършени над 27 мисии за преследване на подводници, съобщава Newsweek, предаде Блиц.

Операцията е започнала в неделя, след като са засечени признаци на руско военно присъствие в района, където ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford е провеждала учения с норвежкия флот.

Въздушно преследване: В операцията са участвали самолети P-8A Poseidon от Кралските военновъздушни сили (RAF), норвежките ВВС и американския флот. Самолетите са оборудвани със свръхсекретни сензори, торпеда и сонари, които могат да откриват подводници.

Необичайна ситуация: Източник от отбраната е определил мисията като „изключително необичайна“. Бившият капитан на подводница Райън Рамзи коментира, че това е „демонстрация от страна на НАТО, че те контролират ситуацията“.

Тактически ход: Повечето самолети са изключили транспондерите си, за да не разкрият позициите си, докато се приближават към зоната за търсене.

Бившият командир на ВМС Том Шарп заяви, че операцията изпраща ясно послание към Русия: „Ще се видим.“

Това не е първият път, в който руски подводници провокират НАТО. На 4 юли руска подводница беше забелязана да преминава стратегически през Ламанша, което предизвика внимателно наблюдение от страна на ВМС на САЩ и съюзниците от НАТО.

Експерти наричат това "военноморски шах" под водата, което показва нарастващото напрежение по ключови водни пътища.

