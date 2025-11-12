Великобритания: Засилваме проверките на българо-турската граница

Кадър Булфото

Целта е да се предотврати трафика на хора и незаконните преминавания през Ламанша

Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания обяви засилване на проверките по българо-турската граница, за да намали трафика на хора през Ламанша. Заедно с българските власти на 5 и 6 ноември агенцията проведе мащабна операция на ГКПП "Капитан Андреево", при която бяха спрени над 350 камиона и коли.

Операцията се фокусира върху движението на хора и оборудване за малки лодки през границата с Турция, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

От началото на годината в България бяха конфискувани десетки незаконно пренасяни лодки и двигатели към тях. Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша, посочи през септември пресцентърът на българската Агенция "Митници". За пресичане на трафика им Агенция "Митници" работи в сътрудничество с британските институции.

Ключова точка в коридора

"България е ключов вход към коридора, използван от престъпните мрежи за трафик на хора, които организират опасните преминавания с лодки през Ламанша", заяви регионалният началник на отдела за разследвания в агенцията Джак Биър, цитиран от БТА.

"Тези дейности се фокусират върху дългосрочните амбиции и изграждането на капацитет, както и върху постигането на резултати", каза той. "Разузнавателната информация, която събрахме, ще спомогне за целта ни да предотвратяваме случаите на смъртоносни преминавания с лодки със слаби двигатели, които се ползват в морето и които излагат на риск живота на хората", добави той.

Повечето от проверките са били на ГКПП "Капитан Андреево" – най-натоварената сухопътна граница в Европа и втората по натовареност в света след тази между САЩ и Мексико.

Рекорден брой пристигнали мигранти

Министърът на граничната сигурност Алекс Норис заяви, че международният подход на правителството е от ключово значение при разбиването на бизнес модела на групите за трафик.

"Броят на преминаванията с малки лодки, на който ставаме свидетели, е срамен", каза той, цитиран от БТА. "Организираните престъпни групи засилват тази опасна дейност и излагат живота на хората на опасност – това не може да продължава, ще направим всичко необходимо, за да защитим границите си", добави Норис.

"Международният ни подход е от ключово значение при разбиването на този бизнес модел и тази операция е доказателство, че засиленият обмен на разузнавателна информация и по-тясното сътрудничество ще спре веригата и ще донесе резултати", каза още той.

Около 39 000 души са пристигнали във Великобритания през Ламанша от началото на годината, сочат последни данни на вътрешното министерство. Пристигащите вече са надхвърлили броя за цялата 2024 година (36 816) и 2023 година (29 437), но все още са под общия брой за същия период през 2022 година (39 929).

Командирът на граничната охрана на Великобритания Мартин Хюит заяви пред членовете на парламента миналия месец, че броят на пристигащите с малки лодки в Обединеното кралство е "повод за разочарование", но подчерта, че работата по прекъсването на контрабандния маршрут няма как да не отнема време.

