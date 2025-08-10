Великобритания и Франция подкрепят справедлив и траен мир в Украйна

Снимка: Булфото

Британският министър-председател Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон обещаха в събота да намерят решение за “справедлив и траен” мир в Украйна, докато американският президент Доналд Тръмп се подготвя за разговори с руския си колега Владимир Путин за слагане на край на войната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Даунинг стрийт.

Говорител на Даунинг стрийт изтъкна, че Стармър и Макрон са обсъдили последните развития в Украйна, повтаряйки безусловната си подкрепа за Володимир Зеленски и осигуряването на справедлив и траен мир за украинския народ.

Говорителят допълни, че двамата са приветствали усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна и да прекрати руската военна агресия и са обсъдили как да продължат да работят в тясно сътрудничество с американския президент и Володимир Зеленски през следващите дни. Стармър и Макрон са се съгласили да останат в близък контакт по въпроса, допълва БНР.

В същото време “Файненшъл таймс” се спира подробно на думите на Зеленски, който отхвърли предложението на Доналд Тръмп, че мирно споразумение с Русия може да включва „известна размяна на територии“, настоявайки, че украинците „няма да даряват земята си на окупатора”.

Вестникът цитира високопоставени украински служители, че руското предложение включва замразяване на фронтовата линия в югоизточна Украйна, ако Киев се съгласи да се изтегли от части от източните Донецка и Луганска области, които все още контролира.

Москва вече е предявявала претенции към целите Херсонска и Запорожка области, въпреки че двете регионални столици остават под украински контрол. Територии, контролирани от руските сили в Херсонска и Запорожка области, както и малки райони в Сумска и Харковска области, може да бъдат предмет на обсъждане, казаха служителите.

Зеленски заяви по-рано, че „Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всички решения, които са срещу нас, всички решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира“.

Лидерите в балтийските държави критикуваха всеки опит за принуждаване на Украйна да отстъпи територия на фона на опасения, че регионът може да се превърне в мишена на Путин, допълва “Файненшъл таймс”.

