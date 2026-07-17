Великобритания изпраща още 400 войници в Естония за укрепване на отбраната на НАТО

Кадър Youtube

Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с балтийската държава, предаде Пи Ей медиа/ДПА.

Ходът цели да укрепи източния фланг на НАТО и ще увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април.

"Укрепваме нашето присъствие в Естония, за да защитим територията на НАТО и да възпрем руската агресия", подчерта министърът на отбраната Дан Джарвис.

Споразумението, подписано от Джарвис и естонския му колега Хано Певкур в Талин вчера, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към по-мобилна противотанкова формация, припомня БТА. Тя ще бъде оборудвана с по-мобилни превозни средства, модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония.

Джарвис заяви, че споразумението "отразява реалностите на съвременната война и показва как модернизираме нашите сили, за да посрещнем заплахите, пред които сме изправени".

Освен по-голяма мобилност и нови технологии, новата формация ще разполага с британско оборудване и боеприпаси, които вече се придвижват към позиции в Естония.

Певкур заяви, че предварителното разполагане на запасите ще позволи на британските войници "значително по-бърза реакция при кризисна ситуация". Двете страни са се договорили и за по-тясно сътрудничество в областта на новите военни технологии.

Британски войници са разположени в Естония от 2016 г. в рамките на операция Cabrit като част от британските ангажименти в рамките на НАТО.

Певкур добави, че се очаква доставките на американско оръжие за Естония, които временно бяха спрени заради войната с Иран, да пристигнат в балтийската държава през следващите месеци, предаде Ройтерс. Агенцията съобщи през април, позовавайки се на източници, че американски представители са предупредили европейските си партньори за вероятни забавяния на вече договорени доставки, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси.

Президентът на Естония Алар Карис заяви в края на април, че страната е била уведомена за забавяне, свързано със системите ХАЙМАРС.

"В момента се уточняват логистичните детайли — кога ще бъде възможно да изпратим самолет, който да ги вземе", заяви Певкур.

Макар повечето договорени доставки вече да се очаква да бъдат изпълнени, американските ракети ATACMS все още са в изчакване, тъй като са тясно свързани с операциите на САЩ в Иран, уточни министърът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!