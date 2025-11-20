Великобритания може да се лиши от 50 000 медсестри

Пиксабей

До 50 000 медицински сестри биха могли да напуснат Обединеното кралство заради новата имиграционна политика на правителството, което би довело националното здравеопазване до най-голямата криза с работната сила в историята ѝ, пише "Гардиън", позовавайки се на проучвания, предаде БНР.

Британският премиер Киър Стармър обеща да ограничи нетната миграция, като планира да принуди мигрантите да чакат до 10 години, за да кандидатстват за установяване в Обединеното кралство, вместо автоматично да получават статут на уседналост след пет години. Мерките, включват и планове за повишаване на изискванията за умения на чуждестранните работници до определена степен и повишаване на стандартите за английски език, необходими за всички видове визи, включително за лица на издръжка.

Медицински сестри обаче са заявили пред "Гардиън", че плановете са "неморални" и третират висококвалифицираните мигранти като "политически футболни топки". Те казаха, че масовият отлив на медицински сестри би застрашил безопасността на пациентите и би провалил усилията на правителството за намаляване на времето за чакане за здравни грижи и услуги. По принцип ще бъдат засегнати всички сектори, но най-сериозно здравеопазването.

Проучване на Кралския колеж за медицински сестри установи, че плановете са предизвикали дълбоко безпокойство сред чуждестранния персонал в болниците и социалните грижи. Има повече от 200 000 медицински сестри, получили образованието си в чужбина, което е около 25% от общата работна сила на Обединеното кралство от 794 000 души. Проучването показва, че повече от 46 000 обмислят да напуснат страната завинаги.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!