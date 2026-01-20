Великобритания обмисля ограничения за социалните мрежи за деца

Пекселс

Великобритания обмисля серия мерки с цел по-добра защита на децата онлайн, обявиха властите на Острова, цитирани от агенция "Ройтерс". Правителството разглежда и вариант за забрана на социалните мрежи за деца под определена възраст, подобно на ограниченията, които бяха въведени от Австралия миналия месец.

Британски министри ще посетят и ще черпят опит от Австралия, която стана първата държава в света, забранила социалните мрежи за деца под 16-годишна възраст, предаде БНР.

Предложенията, които британските власти обмислят, идват в момент, когато правителства и регулатори по цял свят изследват рисковете от излагането на децата на влиянието на социалните медии. Разглеждат се също и последствията за развитието на децата и тяхното психично здраве след много време, прекарано пред екрани на електронни устройства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!