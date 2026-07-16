Великобритания обмисля ваксинация срещу менингококи за всички на 15 години

Снимка Пиксабей

Всички 15-годишни младежи във Великобритания да бъдат имунизирани срещу менингококова инфекция от тип Б (MenB), препоръча експертна комисия, променяйки досегашните си препоръки заради най-големия епидемичен взрив в страната от началото на годината, съобщи Ройтерс.

Правителството ще разгледа препоръката, преди да предприеме каквито и да е промени в националните имунизационни програми.

През март епидемичният взрив в Кент, Югоизточна Англия, отне живота на двама души. Здравните власти го определиха като най-голямото и най-бързо разрастващото се огнище на менингит, регистрирано някога във Великобритания, припомня БТА.

За разлика от бебетата, които във Великобритания се имунизират срещу менингококи тип Б още от 2015 г., юношите в страната, както и на много други места по света, все още не подлежат на рутинна ваксинация.

Независим експертен научен комитет беше помолен да преразгледа плановете за ваксинация във Великобритания след епидемичния взрив през март. Специалистите заявиха, че на тийнейджърите на възраст около 15 години трябва рутинно да се предлага имуницазията.

Новите препоръки се основават на актуализирани данни за ефективността на ваксината, несигурните прогнози за бъдещите нива на заболеваемост, последните епидемични взривове и направения икономически анализ.

Според експертите ваксината срещу менингококи тип Б, прилагана на кърмачета, е „високоефективна“. Те допълват, че имунизирането на 15-годишните младежи ще им осигури надеждна защита именно за периода, в който рискът от заразяване е най-висок.

През юни здравните власти във Великобритания предложиха еднократна ваксинационна програма за 17- и 18-годишни младежи, както и за лица под 25 години, на които им предстои да следват в университет по-късно същата година.

Менингококовата инфекция от тип Б засяга в голяма степен именно студентите, тъй като рискът от заразяване при тях е по-висок заради близкия и продължителен контакт в общежитията и по време на масови публични събития.

Редактор "Екип на Петел",

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