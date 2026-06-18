Великобритания оттегли препоръката да не се пътува до Дубай

Снимка: Pixabay

Министерството на външните работи на Обединеното кралство оттегли съвета си към британските граждани да не пътуват до Дубай, но ги предупреди, че "ситуацията в Близкия изток остава непредсказуема", пише БНР.

Изявлението на Форин офис улеснява хората, които планират да посетят популярната дестинация за почивка, след като САЩ и Иран постигнаха споразумение за спиране на войната.

На страницата със съвети за пътуване в чужбина обаче конкретно за Обединените арабски емирства, се казва, че въпреки мирното споразумение, "атаките могат да се възобновят в кратък срок".

Хиляди британци останаха блокирани в Близкия изток, когато избухна конфликтът, а много авиокомпании спряха полетите до основните туристически центрове в региона. Повече от 1,4 милиона британци посетиха Дубай миналата година и той се превърна в основна дестинация за почивка и бизнес.

Премахването на съвета "не пътувайте" означава, че хората, пътуващи до ОАЕ, вече няма да рискуват да анулират застраховката си за пътуване. Въпреки това имаше ранни признаци, че някои превозвачи може да се забавят с рестартирането на услугите си.

Virgin Atlantic спря полетите до зимата на 2027 г. след началото на войната, а говорител на компанията заяви днес, че това остава в сила. British Airways заяви по-рано през юни, че няма да възобнови полетите до ОАЕ до октомври 2026 г. Единствено Emirates, собственост на държавата, продължи да извършва полети до региона по време на конфликта.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!