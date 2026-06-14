Великобритания прехвана танкер от руския „сенчест флот“ в Ламанша

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Британските въоръжени сили са прехванали кораб на руския сенчест флот в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, ДПА и БТА.

Британското Министерство на отбраната посочи, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът "Смиртос" ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда.

Според министерството на отбраната в операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери "Чинук", "Мерлин Mk4" и "Уайлдкет", самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби "Ейч Ем Ес Съдърленд" HMS Sutherland и "Ейч Ем Ес Ледбъри".

В изявление Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е ясно послание към всички, които подпомагат войната на руския президент Владимир Путин с Украйна, че няма да останат извън обсега на властите.

"Искам да изразя признателността си към всички участници в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоприлагащите органи, които гарантират сигурността на страната денонощно през цялата година", добави той.

Британският министър на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

"Русия разчита на своя сенчест флот, за да финансира войната си в Украйна, а тази операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази незаконна агресия", подчерта Джарвис.

Редактор "Екип на Петел",

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