Великобритания с огромно признание за Григор Димитров

Кадър БТВ

Страхотно признание за Григор Димитров!

Българският тенисист вече има корт, посветен на своята сила и издръжливост!

Той е в Лондон и е вдъхновен от жеста, който Гришо използва в последния си мач - осминафинала срещу Яник Синер на "Уимбълдън".

Тогава Димитров водеше с 2:0 сета, но получи тежка контузия - частично разкъсан гръден мускул.

След поискания тайм аут той се върна на корта и с мъка се здрависа и с противника си, и със съдията, преди да обяви отказването си.

Именно този жест е трогнал една от фирмите, с които българският тенисист си сътрудничи.

Изкуство

Кортът се намира в историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед, Източен Лондон.

Върху него вече грее жестът на Димитров.

Изрисуван е от творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls.

"Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече. За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство", каза Григор Димитров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!