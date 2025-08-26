Великобритания с огромно признание за Григор Димитров
Страхотно признание за Григор Димитров!
Българският тенисист вече има корт, посветен на своята сила и издръжливост!
Той е в Лондон и е вдъхновен от жеста, който Гришо използва в последния си мач - осминафинала срещу Яник Синер на "Уимбълдън".
Тогава Димитров водеше с 2:0 сета, но получи тежка контузия - частично разкъсан гръден мускул.
След поискания тайм аут той се върна на корта и с мъка се здрависа и с противника си, и със съдията, преди да обяви отказването си.
Именно този жест е трогнал една от фирмите, с които българският тенисист си сътрудничи.
Кортът се намира в историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн в Уонстед, Източен Лондон.
Върху него вече грее жестът на Димитров.
Изрисуван е от творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls.
"Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече. За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство", каза Григор Димитров.
