Великобритания се разтресе от протести срещу Борис Джонсън (видео)

Видео: Туитър

Много хора започнаха да излизат в Лондон и други градове на Обединеното кралство, за да протестират срещу наложеното от премиера Борис Джонсън замразяване на работата на парламента за част от времето, което остава до 31 октомври, когато страната трябва да излезе от ЕС, пише Блиц.



Няколко хиляди се събраха близо до резиденцията на премиера на Даунинг стрийт 10, предаде Асошиейтед прес. Протести започнаха в Белфаст, Йорк и други градове.

Участниците в тях искат да покажат, че са изпълнени с решимост да блокират възможността за Брекзит без сделка.



В Лондон те скандираха "Борис Джонсън, засрами се!", някои носеха плакати, на които пише "Спрете държавния преврат", както наричат хода на премиера, който осъждат като заплаха за демокрацията.



Протестите са организирани от проевропейските организацията "Може да има и друга Европа" и "Движеща сила", която е свързана с Лейбъристката партия. Има призиви за окупиране на мостове и блокиране на улици.



Huge crowds are gathering across major cities in the UK today to protest against Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament before the #Brexit deadline. pic.twitter.com/uOKfwT1DrB