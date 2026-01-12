Великобритания ще разработи нова балистична ракета за отбраната на Украйна

Пиксабей

Британското правителство обяви, че ще разработи нова балистична ракета с голям обсег за Украйна, за да подкрепи военните усилия на страната срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британското правителство заяви, че в рамките на проекта, наречен „Найтфол“ (Nightfall), е обявило конкурс за бързо разработване на балистични ракети земя-земя, които да могат да носят бойна глава с тегло 200 килограма на разстояние над 500 километра.

