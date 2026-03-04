Великобритания спира издаването на студентски визи за Афганистан, Камерун, Мианма и Судан

Пиксабей

Великобритания обяви, че ще преустанови издаването на студентски визи за граждани на Афганистан, Камерун, Мианма и Судан, както и на работни визи за афганистанци, предаде Ройтерс.

"За първи път се налага спешно да спрем визите за граждани на четири държави, след като бе отчетено рязко повишаване на броя на молбите за предоставяне на убежище", пише в изявление на министерството на вътрешните работи, предава БТА.

По-рано Великобритания обяви, че бежанският статут вече ще бъде само временен и ще се ускори процеса по депортация незаконните мигранти.

Целта на тези реформи е да се ограничи увеличаването на подкрепата за популистката партия "Реформирай Обединеното кралство" и да се прекратят злоупотребите със съществуващата в момента система за предоставяне на убежище.

"Великобритания винаги ще предоставя убежище на хора, бягащи от война и преследване, но с нашата визова система не трябва да се злоупотребява", заяви министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд. "Ето защо вземам безпрецедентното решение да откажа визи на граждани на онези държави, които се опитват да експлоатират нашата щедрост", добави тя.

