Великобритания спира студентските визи за четири държави

Британското правителство обяви, че граждани на Мианмар, Афганистан, Судан и Камерун няма да получават студентски визи за университети във Великобритания, след като броят на молбите за убежище от пристигнали със студентски визи е нараснал с близо 500 процента между 2021 и 2025 година, съобщава "Франс прес".

Решението идва на фона на засилени политически спорове около имиграцията във Великобритания и стремеж на правителството да ограничи пристигащите в страната. Британското вътрешно министерство обобщава, че от 2021 година близо 135 000 търсещи убежище са влезли в страната по законни маршрути, предаде БНР.

Мярката предизвика тревога сред младите хора от засегнатите държави, включително жени, за които обучението в чужбина е възможност да получат образование и права, недостъпни в родните им страни. След като талибаните поемат властта в Афганистан през 2021 година, на момичетата над 12 години е забранено да посещават училище, припомня агенцията.

Според неправителствената организация Burma Campaign UK възможността за обучение във Великобритания може да бъде фактор, променящ живота на студентите, и инвестиция в бъдещето на Мианмар.

