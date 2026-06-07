Великобритания възстановява поддръжката на подводниците си

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Министерството на отбраната на Великобритания разработва план за възстановяване на поддръжката на подводниците, след като се появиха съобщения, че целият наличен флот от ударни подводници на Кралския флот е извън експлоатация, съобщиха Пи Ей медия и ДПА.

Вестник "Мейл он Сънди" съобщи, че всичките пет подводници от клас "Астют" – които се използват за защита на подводниците от клас "Вангард", носещи ядрени ракети "Трайдънт"– са извън експлоатация, докато преминават през поддръжка и ремонтни работи, пише БТА.

Адмирал Гуин Дженкинс нареди да бъде разработен план, който да предотврати превишаването на разходите за поддръжка и да увеличи капацитета за постигане на бойна готовност.

Говорител на министерството на отбраната заяви: "Укрепването и поддържането на нашите подводни сили е основен приоритет и ние предприемаме решителни действия, за да гарантираме тяхната дългосрочна устойчивост."

"Ние не коментираме рутинно конкретни операции на подводници и тяхната наличност, но британските води винаги са защитени с редица средства, включително военни кораби, патрулни самолети и подводници", добави говорителят.

Вестник "Мейл" цитира източник от Военноморските сили, според когото "липсата на инвестиции в продължение на десетилетия в осигуряването на резервна инфраструктура за поддържане на тяхната (на подводниците) безопасност" е допринесла за настоящия проблем.

Това е вторият път в рамките на няколко дни, в който състоянието на корабите на Кралските военноморски сили е поставено под въпрос.

В събота министерството на отбраната съобщи, че е бил открит технически проблем на най-големия военен кораб на Обединеното кралство, който е акостирал в пристанище в Норвегия.

По-рано този месец самолетоносачът "Принцът на Уелс" отплава от Шотландия към скандинавските води, за да осигури сигурност в Атлантическия океан и регионите на Далечния Север.

"Незначителен технически проблем" беше открит на най-мощния кораб на Кралския флот по време на последната му спирка в Ставангер, пристанищен град в югозападната част на Норвегия, съобщи министерството на отбраната.

Очаква се самолетоносачът да отплава в следващите дни.

Говорител на министерството на отбраната заяви: ""Принцът на Уелс" в момента е на посещение в пристанището на Ставангер като част от разполагането на самолетонсачна група в Северния Атлантик и Арктика, очакваме той да отплава в следващите дни."

По-рано тази година бившият командващ флота адмирал Уест заяви, че Кралските военноморски сили са в "най-критично състояние", в което са били през последните 60 години, и не "предоставят това, от което нацията се нуждае".

Редактор "Екип на Петел",

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