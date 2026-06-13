Великобритания забранява вноса на дизел и керосин от руски петрол

Снимка Пиксабей

Великобритания обяви, че от 1 януари 2027 г. влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това ще стане след изтичането на временните лицензи, позволяващи внос на продукти, произведени от руски суров нефт в трети страни, предадоха Ройтерс и Пи Ей Мидия.

Миналия месец Лондон реши временно да продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, преработени извън Русия. Решението бе мотивирано от опасения за недостиг на доставки вследствие на конфликта с Иран и американско-израелските удари срещу Техеран.

Британското правителство подчерта, че действащите санкции срещу Русия остават в сила, като постепенно се въвеждат допълнителни ограничения. Министерството на бизнеса и търговията съобщи, че поетапното налагане на забраната ще приключи на 1 януари 2027 г.

От ведомството уточниха, че лицензите ще продължат да бъдат преразглеждани на всеки две седмици с цел да бъдат отменени възможно най-скоро, пише novini.bg.

Премиерът Киър Стармър заяви, че става дума за два краткосрочни лиценза, издадени в рамките на преходния период за въвеждане на новите санкции. Министърът на бизнеса и търговията Крис Брайънт допълни, че ще прави преглед на временния лиценз за дизелово и авиационно гориво на всеки две седмици.

„Днес потвърждаваме, че правителството фиксира крайна дата – 1 януари 2027 г. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия“, заяви Брайънт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!