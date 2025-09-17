Великолепна България спечели групата си на Световното след тотален разгром над Чили

стоп кадър: Х

Националният отбор на България по волейбол изигра перфектен мач и разгроми с резултат 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12) аутсайдера Чили, като по този начин спечели своята „Група E” на Световното първенство, което се провежда във Филипините.

Съставът, воден от Джанлоренцо Бленджини, вече си беше осигурил място на осминафиналите след двете победи в първите два двубоя – категорично 3:0 срещу Германия и драматично 3:2 над Словения. Така България събра осем точки и вече като първенец в своята група ще срещне втория от Група „D” в елиминациите. Кой ще бъде съперникът ще стане ясно по-късно в сряда, като възможните опции са Куба или Португалия. Засега това е отборът от Иберийския полуостров, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, но България ще срещне именно кубинците в директните елиминации, предаде Гонг.бг.

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България в мача - 17 точки - 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента. Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7. За Чили по 7 точки реализираха Висенте Парагире и Висенте Валенсуела.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!