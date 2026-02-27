Велин Жеков е председател на Районната избирателна комисия във Варна

Снимка: Булфото, архив

ЦИК назначи състава на Районната избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски за предстоящите на 19 април 2026 г. избори за Народно събрание. Председател на РИК е Велин Жеков, който има богат опит в ръководенето на избирателната комисия, се казва в съобщение до медиите.

РИК встъпва в правомощията си на 28 февруари 2026 г. и ще работи в помощна сграда в двора на Областна администрация – Варна. Всички избрани членове на РИК – председател, зам. председатели, секретар и членове, ще се съберат за първи път в 10,30 ч., посочва Радио Варна.

Непосредствено преди началото на първото им заседание изявления ще направят председателят на РИК Велин Жеков и областният управител Атанас Михов.

