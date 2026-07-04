Велислав Величков: Обвинението срещу кмета на Варна е пълен провал на прокуратурата

Булфото

Обвинението срещу кмета на Варна Благомир Коцев е пълен провал на прокуратурата в делото срещу него, коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна депутатът от „Продължаваме промяната“ Велислав Величков.

„Когато ти си подготвял една година по една преписка и производство на Комисията за противодействие на корупцията и след това си имал прекия надзор на най-опитната прокуратура в страната – Софийска градска прокуратура, когато си поддържал по пет различни искания мярката „задържане под стража“ спрямо кмета на третия по големина град и най-накрая внесеш на практика негоден обвинителен акт, в който не става ясно как точно се обвързва обстоятелствената част, а фактите, свидителските показания, създадената правна квалификация и твърдението за извършено престъпление от страна на самия кмет, това в училище му казват слабо написано домашно – „слаб 2“.“

Интересно е да видим, дали ще се обжалва прекратяването произнесено от Варненския съд, но дори да бъде поправено, стои въпросът какво са правили те една година при искания за мярки, за които твърдят, че разполагат с много сериозни доказателства, а при внасяне на обвинителения акт да не е посочено името на народния представител, за когото твърдят, че е замесен по този случай, каза още Велислав Величков.

„Вече възникват основателни съмнения, че е изпълнявана политическа поръчка през цялото време да бъде отвлечен варненският кмет, уж по почин на КПК /Комията за противодействие на корупцията/ и прокуратурата, на практика в един негоден процес, какъвто сега виждаме.“

Полетите на Делян Пеевски

Получи се едно внезапно осветяване на тъмната дейност на някои народни представители извън парламентарна дейност, която Делян Пеевски нарича „личен живот“. Трябва, обаче, да се поставят ясни граници между това, какво е то ангажимент на народен представител и що е то личен живот. Така коментира Велислав Величков огласените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за 227-те полета, които лидерът на ДПС Делян Пеевски е извършил от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети.

По думите на Величков, ако се лети с видни бизнесмени и олигарси – с хора, които ти предоставят ползването на самолет или ти заплащат полетите, това представлява конфликт на интереси, тъй като създава предпоставки за връщане на услуги или за вече дадени такива.

„Най-големият проблем възниква тогава, когато предоставяш самолет за ползване за достигане на някаква дестинация на човек, с когото се намираш в някаква държавно-институционална и йерархична връзка, каквато е тази на Конситуционния съд спрямо Народното събрание, тъй като Конституционният съд контролира законодателната дейност и решенията на парламента и съответствието им с Конституцията.“, подчерта народният представител.

Новата Антикорупционна комисия

Новата Антикорупционна комисия няма да бъде съставена до определния краен срок – 5 юли 2026 г., защото все още някои органи не са си излъчили представители, коментира още депутатът. Върховният касационен съд е насрочил общо събрание, но не е излъчил своите представители. Народното събрание е насрочило събеседване за един кандидат на 14 юли. Това показва, че най-рано гласуване в зала може да има на 16 юли. Но по-важното е какви хора са посочвани да влязат в тази комисия. Предлагат се лица, които акцентират върху това, че са били следователи, че имат много голяма практика в оперативно – издирвателната дейност и други хора, които не са с реална тежест, а трябва да влязат опитни юристи, опитни икономисти.

„Определят се хора, които сякаш да са удобни на съответната институция – дали на Върховния административен съд, дали на Висшия адвокатски съвет, дали на президента. Имам чувството, че всеки си излъчва хора, които са удобни на съответния орган. Дано не съм прав, че тази комисия ще тръгне на куц крак.“ , каза в „Позиция“ Велислав Величков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!