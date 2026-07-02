Велислав Величков: Пореден опит за съдебна реформа е чудесно, но опит още няма. Повтаря се практика, за която критикуваха ГЕРБ и ДПС

кадър: бТВ

Пореден опит за съдебна реформа е чудесно казано, но и опит още няма. Това каза в предаването „Тази сутрин“ Велислав Величков, депутат от "Продължаваме промяната".

„Дори управляващото мнозинство се съгласи, както и министърът, че това не е съдебна реформа. В момента просто се правят правилата и критериите за избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет и за избора на професионалната квота“, посочи Величков.

По думите му рамката на избора е била очертана в Закона за съдебната власт, който преди около десетина дни беше гласуван. „За съжаление, в него не залегнаха критериите за избора. Всички критерии за избор на кандидатите, предложени от опозицията, бяха отхвърлени“.

„Единственият критерий е, че председателите на Върховния съд и главният прокурор, които са заемали тези длъжности през последните 2 години, включително изпълняващият функциите главен прокурор, не могат да бъдат кандидати“, каза Величков.

„Ние предложихме въобще съдии, прокурори и следователи да не могат да бъдат кандидати от парламентарната квота, защото тяхното място е в професионалната квота. Парламентарната квота е за баланс, взаимодействие и контрол върху работата на професионалната. Затова двете квоти са равни“, обясни той.

По думите му предстои изготвянето на правилата, но на критериите - не. „Отхвърлено беше предложението кандидатите да бъдат партийно неутрални. Това означава, че хора от ръководствата на политически партии, бивши депутати и министри също могат да бъдат предложени“.

„Отхвърлено беше предложението да декларират членство в тайни общества, ложи и други подобни организации. Отхвърлено беше и предложението да не са професионални магистрати. Пак казвам - мястото на професионалните магистрати е в професионалната квота“, смята Величков.

Според него в крайна сметка няма установени критерии, освен записаните в Конституцията - да имат високи нравствени и професионални качества. „А правилата не могат да допълват критериите, защото не може чрез правилата да се дописва законът. В този смисъл е много опасно да попаднем на хора от същото статукво, които крепяха сегашния Висш съдебен съвет и съдебната власт дълги години“.

„Проблемът е още при Русо и Монтескьо. Оттам тръгва - разделение на властите, баланс, взаимодействие и взаимен контрол. Това е записано и в Конституцията, която казва, че съдебната власт трябва да бъде независима и изцяло свободна от политическо влияние“, сподели Величков.

Той поясни, че бивши депутати, министри или хора от ръководствата на политически партии са категорично политически лица. „Те ще внесат мощна политическа зависимост и в бъдещия състав на Висшия съдебен съвет, освен ако не се прояви разум от страна на вносителите и те не предложат такива хора“.

„Така или иначе не разбрахме какъв беше проблемът да се приеме този текст. Имам чувството, че се оставя една отворена врата, защото самите народни представители от „Прогресивна България“ още не знаят кого ще предлагат и според мен изчакват кандидатурите да им бъдат предложени от този, който вероятно е писал и проекта на Закона за съдебната власт“, коментира той.

„Видяхме и на второ четене, че вносителите от „Прогресивна България“ оттеглят собствените си предложения и в същия ден се появява редакция на комисия, записана в доклада, въпреки че комисията още не е заседавала“, каза Величков.

„Попитахме чии са тези предложения. Не получихме отговор, но започнаха да ги припознават – „това е мое“, „това е мое“. Знам, че се припознава дете, но собствено, а не предложенията на други хора, каза той.

Според него тези предложения очевидно идват от Министерството на правосъдието, което при законопроект, внесен от народни представители за второ четене, е доста странна практика. „Повтаря се практика, която самите те критикуваха по времето на ГЕРБ и ДПС“.

„Все още няма конкретни имена, които ще предложим. Искаме първо да видим проекта за правилата, да съобразим сроковете и да видим дали можем да влезем в диалог с колегите от управляващото мнозинство“, посочи Величков.

Според него преди всичко депутатите трябва да се разберат, че не трябва да има парламентарни партийни квоти - 7 души за „Прогресивна България“, 2 за „Продължаваме промяната“, 1 за „Възраждане“ и така нататък. „Пак се връщаме към Монтескьо и към Конституцията“, коментира той.

„Ако има партийни квоти, това означава политическа зависимост на бъдещия Висш съдебен съвет. Не може резултатите от парламентарните избори да бъдат пренасяни в съдебната власт. Не е гласувано за съдебна власт, а за парламент“, допълни Величков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!