Велислава Дърева: Свалили Цънцарова, всемирна трагедия. Аз съм уволнявана 15 пъти, 5 пъти преди 1989 г, 10 пъти след това

Кадър БНТ

Велислава Дърева написа ироничен пост за случая в БТВ.

Ето какво казва тя:

Свалили Цънцарова от сутрешния блок. Всемирна трагедия. Аз съм единственият журналист, уволняван 15 пъти - 5 пъти преди 1989, 10 пъти след 1989 - прекрасна илюстрация на "демокрацията".

15 пъти сриваха живота ми до основи и 15 пъти започвах отначало. Е, справих се. Не се е родил тоя, дето ще ми заповядва какво да мисля, пиша и говоря. Свободата струва скъпо. Едни си плащат СЪС свободата, превръщат я в в разменна монета - за по-висок пост, за повече пари или за слава, фалшива и временна, ама слава. Други си плащат ЗА свободата. Понякога с главата. Това е разликата.

Талантът да бъдеш свободен - това е журналистиката. Другото са мисирки, цецки, цънцита, салфетки, нимфетки, мажоретки, куртизанки, гувернантки, флейтистки, обществено известни блудници и всякакви мадам до мадам. Прочее, мисирките, сиреч пуйките и пуяците рано или късно се оказват в менюто. Такава е съдбата на слугинажа.

