Велислава Донкина посочи главния проблем със социалните мрежи
кадри Нова нюз
редактор Веселин Златков
Сериозни забележки по идеята за забрана на социалните мрежи за деца изрази по Нова нюз психологът Велислава Донкина. Тя обясни, че това е въпрос на вътрешна регулация в семейството и попита как ще се контролира майката, която пуска на детето музика от телефона.
„Такъв е светът, в който живеем. Можем ли да ограничим децата да живеят в съвремието и да получават информация, която е полезна?”, попита риторично тя.
Донкина обаче не отрече вредното влияние на социалните мрежи, като посочи основният проблем не само върху децата, а и върху възрастните.
„Нашето съзнание има нуждата да има време да мисли, да си представя, да си фантазира. Проблематично е, когато вместо това получаваме готово съдържание, каквото и да е то”, каза психологът.
„Имаме склонността да злоупотребяваме с всичко, до което имаме достъп, като сами си вредим”, подчерта тя.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!