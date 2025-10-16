реклама

Велислава Донкина посочи главния проблем със социалните мрежи

16.10.2025 / 09:48 1

кадри Нова нюз

редактор Веселин Златков

Сериозни забележки по идеята за забрана на социалните мрежи за деца изрази по Нова нюз психологът Велислава Донкина. Тя обясни, че това е въпрос на вътрешна регулация в семейството и попита как ще се контролира майката, която пуска на детето музика от телефона.

„Такъв е светът, в който живеем. Можем ли да ограничим децата да живеят в съвремието и да получават информация, която е полезна?”, попита риторично тя.

Донкина обаче не отрече вредното влияние на социалните мрежи, като посочи основният проблем не само върху децата, а и върху възрастните.

„Нашето съзнание има нуждата да има време да мисли, да си представя, да си фантазира. Проблематично е, когато вместо това получаваме готово съдържание, каквото и да е то”, каза психологът.

„Имаме склонността да злоупотребяваме с всичко, до което имаме достъп, като сами си вредим”, подчерта тя.

 

