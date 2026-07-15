Велислава Петрова: България ще продължи да поддържа активен политически диалог с Украйна

Снимка Министерство на външните работи

България ще продължи да поддържа активен политически диалог с Украйна и да работи за разширяване на практическото сътрудничество в областите от взаимен интерес, включително енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя участва петото издание на Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

В украинската столица министър Петрова се срещна с министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига, със Сергий Федоренко - член на Изпълнителния съвет и главен търговски директор, и с главния директор „Международни отношения и устойчивост" на украинската държавна петролна и газова компания „Нафтогаз“ Олексий Рябчин.

„Многобройното българско национално малцинство в Украйна, което е най-голямата историческа българска диаспора зад граница, е естествен фокус на двустранните отношения и важен фактор за взаимния интерес на двете страни да развиват и задълбочават тясното си сътрудничество“, посочи министър Петрова.

Тя акцентира върху задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ. Първият ни дипломат открои ключовата роля на България за енергийната свързаност на Източна Европа и разширяването на капацитета за пренос на газ към Украйна и Молдова. По думите ѝ това ще е от значение както за енергийната сигурност на Украйна през следващия зимен период, така и в дългосрочен план при процеса на възстановяването ѝ след войната.

В рамките на визитата министър Петрова участва в церемонията по отдаване на почит пред паметта на загиналите украински защитници.

БТА припомня, че на 13 юли външният ни министър каза, че срещите в Киев ще бъдат свързани с възможностите за допълнително развитие на енергийната сигурност на Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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