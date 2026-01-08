Велизар Шаламанов: Не вярвам да се стигне до военна намеса на САЩ в Гренландия

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Гренландия наистина е важна за сигурността на САЩ, защото играе ролята на преграда в Северния Атлантически океан и е ключова за контрола на морския трафик, това каза по bTV бившият военен министър Велизар Шаламанов. По негово мнение, желанието на президента Тръмп островът да стане американски, е свързано основно със съперничеството с Китай в глобален мащаб.

Според Шаламанов, военна операция на САЩ в Гренландия е по-скоро обект на спекулации, отколкото реална възможност. „Има много решения в рамките на НАТО”, подчерта той и допълни, че България не е страничен зрител на ситуацията като член на алианса.

Шаламанов каза също, че след задържането на президента Мадуро, действията на САЩ във Венецуела са по-скоро насочени към избягването на гражданска война, отколкото към разпалването на вътрешен конфликт.

