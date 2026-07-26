Велосипедист загина, пометен от микробус край Хасково

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63-годишен велосипедист от Хасково загина при тежка катастрофа, станала малко след полунощ на пътя между село Манастир и Хасково, съобщи БНР.

Пътният инцидент е станал около 1:20 часа. По първоначални данни 23-годишен мъж от кърджалийското село Глухар, управлявал микробус, застигнал и блъснал движещия се пред него велосипедист.

Ударът е бил фатален и 63-годишният мъж е починал на място. Направените тестове на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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