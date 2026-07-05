Велосипедист загина, след като го блъсна тир в София

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров

Тип блъсна велосипедист на кръстовището на ул. "Гео Милев" и ул. "Слатинска река" в столицата. Мъжът е загинал на място, съобщи очевидец за OFFNews.

Инцидентът е от 08:00-08,30 ч. Сблъсъкът се случва на десен завой при идване от висшето транспортно училище, велосипедистът е попаднал под задните гуми на ремаркето. Камионът е със софийска регистрация.

На място е пристигнала линейка, която констатира смъртта на мъжа. Все още не е установена самоличността на загиналия.

Редактор "Екип на Петел",

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