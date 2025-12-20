Венелин Петков: Решението за Цънцарова се взима в Чехия. Там не са наясно с обстановката в България

Кадър Ютуб

Бившият шеф на новините вижда дългата ръка на Пеевски и Борисов в процесите в телевизията

Журналистът и бивш директор на новините в bTV Венелин Петков определи отсъствието на водещата Мария Цънцарова от ефир като "бизнес решение", взето в централата на собствениците в Прага. В интервю за предаването "Седмицата" по Дарик радио той направи паралел между сегашната ситуация и предишни чистки в големите национални медии, свързвайки ги с политическо влияние.

"Мария Цънцарова е последното лястовиче в една осакатена редакция", заяви Венелин Петков, цитиран от Дарик радио. Според него официалните версии на PR отделите за "почивки" или "ваканции" са стандартен модел за замазване на неудобни решения.

Решенията се вземат в Прага

Петков бе категоричен, че ключовите рокади не се решават в София. Той обясни, че bTV Media Group не е самостоятелна единица, а част от международна структура (PPF Group), където решенията се базират на бизнес логика, често без познаване на местния контекст и обществените настроения.

"За централата в Прага свалянето на един водещ от ефир е бизнес решение с бизнес последствия. Хората там не са наясно с обстановката в България изцяло", коментира журналистът. Според него това е знак за взаимоотношения между собствениците на компанията и факторите, от които зависи бизнесът да върви гладко.

Сянката на Пеевски и Борисов

Венелин Петков обвърза събитията в медиите с влиянието на политическите фигури Делян Пеевски и Бойко Борисов.

"Ако Пеевски е човекът, който диктува кой бизнес ще е успешен или може да бъде сринат, и ако това е усещането за него, то да – категорично има усещане за Пеевски в bTV", посочи бившият директор на новините.

Той припомни и сходния сценарий с отстраняването на Ани Цолова и Виктор Николаев от bTV преди години, което се случи отново по време на масови протести и бе оправдано с нужда от "ваканция".

Краят на журналистиката в големите телевизии

Според Петков в националните телевизии вече не се прави реална журналистика, а тя е заменена от "инфотеймънт" и политическа пропаганда. Той изтъкна, че след неговото отстраняване разследващата журналистика в медията е изчезнала.

"Последният истински силен разследващ репортаж в bTV бе на Мария Цънцарова преди 5 години", заяви той и допълни, че директорът на новините винаги е "между чука и наковалнята" на редакционната независимост и търговските интереси на рекламния отдел.

По думите му, връщането на журналистиката към подкасти и социални мрежи не е решение, тъй като качествените разследвания изискват ресурса и защитата на голяма редакция, каквато вече липсва.

