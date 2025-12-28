Венета Райкова: Бях девствена на 18 години, когато спечелих конкурс за красота

Кадър Фб

Поредната откровена изповед направи Венета Райкова в социалната мрежа.

Става ясно, че за разлика от днешната младеж, тя е запазила невинноста си доста до късно.

"Бях девствена, когато спечелих конкурс за красота - казвам го, за да не вярвате, когато ви казват, че нямате шанс, че всичко в тая държава е нагласено. Лятото на 1992г., на 18 години, станах първата Мини Мис България - конкурс за жени до 166 ст. Националният отбор по баскетбол с капитан Георги Младенов беше жури. Желая ви през 2026г. да имате смелост и вяра да сбъдвате мечтите си", пише тя.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!