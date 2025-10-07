Венета Райкова: Гадже като слънце от Дубай долетя по спешност и ми купи лекарства
07.10.2025 / 10:23 1
Кадър БТВ
Венета Райкова изненада зрителите на БТВ, като не се появи тази седмица в ефир.
Оказа се, че тя се е простудила.
Вместо нея води Петър Дочев.
Райкова обаче не е само.
Ето какво пише тя:
Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна… Благодаря и на всички вас за подкрепата, любовта и уникалните съобщения, които ми пишете
