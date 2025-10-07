Венета Райкова: Гадже като слънце от Дубай долетя по спешност и ми купи лекарства

Кадър БТВ

Венета Райкова изненада зрителите на БТВ, като не се появи тази седмица в ефир.

Оказа се, че тя се е простудила.

Вместо нея води Петър Дочев.

Райкова обаче не е само.

Ето какво пише тя:

Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна… Благодаря и на всички вас за подкрепата, любовта и уникалните съобщения, които ми пишете

