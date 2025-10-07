реклама

Венета Райкова: Гадже като слънце от Дубай долетя по спешност и ми купи лекарства

07.10.2025 / 10:23 1

Кадър БТВ

Венета Райкова изненада зрителите на БТВ, като не се появи тази седмица в ефир.

Оказа се, че тя се е простудила.

Вместо нея води Петър Дочев.

Райкова обаче не е само.

Ето какво пише тя:

Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна… Благодаря и на всички вас за подкрепата, любовта и уникалните съобщения, които ми пишете

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 514966 | Одобрение: 95086
Между три блондинки....Венета : - Решила съм да призная на мъжа ми за всичките ми изневери. - Каква смелост! - Каква памет !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

