Венета Райкова: Изневерявала съм, не е кой знае какво нещо

Кадър БТВ

Телевизионната водеща Венета Райкова добре знае как да държи вниманието на публиката – с откровения, които предизвикват бурни реакции.

По време на разговор за любовта в студиото на „Преди обед“ с колежката си Яна Донева тя направи признание, което веднага разпали коментари, пише Блиц.

„Изневерявала съм и преди съм си го признавала! Това не е нова новина. Ще го разкажа някой път в това предаване. За мен изневярата не е нещо кой знае какво, което не се е случвало“, заяви Райкова без притеснение.

Думите ѝ изненадаха гостите и зрителите в студиото, а в социалните мрежи темата за верността отново се превърна в гореща точка. Мнозина я подкрепиха за смелостта да бъде честна, но други не скриха критиките си.

С едно изречение Венета Райкова отново успя да предизвика полемика и да докаже, че скандалните признания са нейна запазена марка в ефир.

