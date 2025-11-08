Венета Райкова: Спах с колега от телевизията

Кадър БТВ

Венета Райкова хвърли истинска бомба в социалните мрежи! Телевизионната водеща направи неочаквани признания в инстаграм, след като нейни последователи я попитаха за нейн колега от предаването "Горещо", пише Пловдив 24.



"Питат ме неща свързани с "Горещо" и по-конкретно дали съм спала с моя колега Пешко! Просто тоя въпрос... не, не съм спала!", категорична е Венета.



В следващо стори обаче тя изненадващо призна, че все пак е имала тайна любовна афера с друг свой колега от телевизията.



"Спала съм с друг човек, с който съм работила в друго предаване. Не е било просто спане, а имахме тайна любовна афера. С кой е била - няма да кажа", сподели Венета, оставяйки последователите си да гадаят коя е мистериозната фигура от миналото ѝ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!