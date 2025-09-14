Венета Райкова: Умри! Какви хора сте?

Кадър Фб

Венета Райкова избухна срещу хейтърите във Фейсбук:

Ето какво пише тя:

Умри! Какви хора сте, за да пожелавате на Драго да умре?! Ще ви кажа - каквото пожелавате на другите, това се случва на вас! С Драго започнахме работа като водещи в БНТ лятото на 1992г., радвам се, че остана добър човек през всичките години. Чуйте какво има да ви каже:

