реклама

Венета Райкова: Умри! Какви хора сте?

14.09.2025 / 12:10 0

Кадър Фб

Венета Райкова избухна срещу хейтърите във Фейсбук:

Ето какво пише тя:

Умри! Какви хора сте, за да пожелавате на Драго да умре?! Ще ви кажа - каквото пожелавате на другите, това се случва на вас! С Драго започнахме работа като водещи в БНТ лятото на 1992г., радвам се, че остана добър човек през всичките години. Чуйте какво има да ви каже:

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама