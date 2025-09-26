Венета Райкова хвърли бомба за Христо Стоичков

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Венета Райкова хвърли бомба, докато заедно със своите гост коментатори обсъждаха новината за филма за Христо Стоичков. Той ще бъде готов в края на 2027 година, а продуценти на продукцията са Мартин Макариев, Александър Сано и Владимир Памуков.

По тоцзи повод Венета разкри, че освен филм, има и книга за живота на Камата, и според нейна вътрешна информация тя е най-продаваната българска книга като биография на известна личност.

Много хора написаха за себе си или други журналисти писаха за тях, но книгата в България с най-висок тираж за живота на известна личност е на Христо Стоичков, и е написана от Владо Памуков, заяви водещата на „Преди обед“.

Има хора, които са продали 1000 бройки като биография на известни личности, и се хвалят, че правят тираж с 1000 бройки. Книгата на Стоичков е преиздавана многократно на българския пазар Тя е разбила продажбите на книга за известна личност. Така че поздравления за Христо и автора на книгата Владимир Памуков, продължи тя.

Очаквам филма с нетърпение. Екипът, който стои зад този филм е от мегапрофесионалисти, и всичко ще бъде на нивото, което заслужава звезда като Христо Стоичков. Той е голяма звезда, но и народен човек. Без парадиране, без изисквания влезе например във „Фермата“ и се държа наравно с всички участници, завърши емоционално Венета Райкова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!