Венета Райкова към дъщерята на Фатик: Баща ти не беше страшен мафиот, а готин и възпитан човек

Кадър БТВ

Водещата Венета Райкова направи любопитно признание в ефир на „Преди обед", обръщайки се към Александра Тюркмен - дъщерята на покойния Филип Найденов-Фатик, предаде България днес.

"Познавах твоя баща, за който има толкова много статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или че е бил страшен - нищо подобно. За мен той беше един много готин и възпитан човек", разказа Райкова.

