Венета Райкова към дъщерята на Фатик: Баща ти не беше страшен мафиот, а готин и възпитан човек

25.09.2025 / 15:52 2

Кадър БТВ

Водещата Венета Райкова направи любопитно признание в ефир на „Преди обед", обръщайки се към Александра Тюркмен - дъщерята на покойния Филип Найденов-Фатик, предаде България днес.

"Познавах твоя баща, за който има толкова много статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или че е бил страшен - нищо подобно. За мен той беше един много готин и възпитан човек", разказа Райкова.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 9 минути)
Рейтинг: 189208 | Одобрение: -2107
сФирки който прави,знае много! Мацката дали може да иде в Истанбул! Аз познавам поне трима които "загинаха" по негова поръчка...
0
0
robotron2000 (преди 18 минути)
Рейтинг: 50976 | Одобрение: 1961
дабе да

