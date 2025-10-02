Венета Райкова настръхна от дума в ефира: Моля те недей, пуснете реклами!

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Странен изблик на срам и паника имаше Венета Райкова в „Преди обед” по bTV в четвъртък. Водещата буквално настръхна от думи, които изрече химика и природен лечител проф. Йонко Мермерски. След като надълго и нашироко той говори за пробиотиците и начина за правилното им използване, той завърши с изказването, че в организма на жената кожата, стомаха и вагината са свързани от обща микробиота.

„Като си регулираш състоянието на стомаха, ти регулираш и как миришеш”, заяви Мермерски.

Райкова реагира като ужилена на тези думи, вероятно навързвайки неправилно думите „вагина” и „миризма”.

„Моля те, моля те, моля те, не влизай в подробности!”, рязко прекъсна госта си водещата и почти истерично извика на екипа зад кадър да пусне веднага реклами.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!