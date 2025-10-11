Венета Райкова разкри диагнозата си

Кадър БТВ

Венета Райкова твърди, че наистина е болна.

В последните дни в пресата се завъртяха предположения, че всъщност е обидена и затова не се връща в ефир.

Ето обяснението й:

За тези от вас, които ми пишат и болна да ходя на работа нека поясня - диагнозата ми е остър кантарален отит двустранно, имам болничен лист до 15.10 включително. Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и Костов режисьор, слушалка и отит?! Съвети, които не са искани не се дават, знаете от книгите ми защо и какво ви носи това. А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа - благодаря

