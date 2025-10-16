Венета Райкова с нов залп: Казах ви го на 1 септември

Кадър Фб

Фиаското с идването на Венета Райкова като водещ на "Преди обед" по БТВ привлича повече внимание от самото предаване.

Венета написа нов пост в социалната мрежа:

"Казах ви го на 1 септември, казвам ви го и сега - аз съм една от вас И горе главите - знаете, че доброто винаги побеждава, нали"

Новината дойде след няколкоседмично отсъствие на водещата от ефир, което тя обясни с остър двустранен отит. Последната ѝ активност в социалните мрежи бе отпреди 22 часа – сторита във фейсбук, на които пита последователите си какъв цвят лак да си избере. Без коментари, без намек за случващото се зад кулисите и за това, което предстои.

След поста за лака обаче, Райкова качи и снимка на орел със следното послание:

"Когато по време на скандал си замълчала, за да бъдеш мъдра жена, а той казал: "Защо мълчиш?! Нямаш какво да отговориш?"

Бог вижда — опитах се…". Е, както се казва - реакцията й засега е красноречива. А дали ще добави още нещо и какво - ще почакаме, ще видим, пише Блиц.

Само четири дни по-рано Райкова публикува по-дълго съобщение, в което даде подробности за здравословното си състояние и отговори на фенове, настояващи да се върне на работа.



"За тези от вас, които ми пишат и болна да ходя на работа, нека поясня – диагнозата ми е остър катарален отит двустранно, имам болничен лист до 15.10 включително. Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и Костов – режисьор. Слушалка и отит?! Съвети, които не са искани, не се дават – знаете от книгите ми защо и какво ви носи това", написа тя тогава.

Засега телевизията не съобщава подробности около решението, но потвърждава, че сътрудничеството между двете страни приключва

