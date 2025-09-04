Венета Райкова спасила Благой Георгиев с Киприянова молитва

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Драматична история сближила много Благой Георгиев и Венета Райкова, това стана ясно от разговор между тях в „Преди обед” по bTV. Ситуацията се разиграла преди бившият футболист да си върне славата, като спечели „Сървайвър”.

Джизъса бил в тежък период, в който бивши негови гаджета направили всичко възможно да го съсипят и оставят без пари. За целта те използвали магии, като по думите му, „оставили са някакви неща вкъщи”.

Благо се доверил на Венета Райкова, а тя му казала какво да направи, за да се отърве. Един от съветите бил да използва Киприяновата молитва.

„Не вярвам в магии, защото съм християнин, но след като има молитви срещу тях, значи ги има”, обясни той. Георгиев допълни, че като спазил съветите на Райкова, нещата се променили и потръгнали за него.

Водещата пък заяви, че се възхищава на Благо за това, че спазва всички пости. Това било голямата трудност за нея в практикуването на православната традиция.

