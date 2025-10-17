Венета Райкова срина БТВ с един пост

Кадър БТВ

Темата за раздялата на Венета Райкова с Би Ти Ви отново беше подхваната от самата нея. След като вече коментира напускането си с пост в социалните мрежи, водещата се върна към темата чрез стори в Instagram, което предизвика вълна от реакции.



На кадъра Райкова споделя графика от ГАРБ, отразяваща резултатите на предаването "Преди обед" за периода 1 септември - 15 октомври 2025 г. Данните показват, че предаването е постигнало 31,2% аудиторен дял, докато конкурентното шоу по Нова телевизия е с 20,6%, предаде България днес.



Към графиката тя добави ясно послание, което мнозина приеха като елегантен отговор към критиците:



"От 1.09 до 15.10 бях в Би Ти Ви. Цифрите говорят. Това можах, това направих. Следващия път повече."



С тази публикация Венета Райкова показа, че запазва самочувствие и достойнство, подчертавайки, че резултатите ѝ говорят сами за себе си.

Още в "България Днес"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!