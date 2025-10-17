Венета Райкова срина БТВ с един пост
Кадър БТВ
Темата за раздялата на Венета Райкова с Би Ти Ви отново беше подхваната от самата нея. След като вече коментира напускането си с пост в социалните мрежи, водещата се върна към темата чрез стори в Instagram, което предизвика вълна от реакции.
На кадъра Райкова споделя графика от ГАРБ, отразяваща резултатите на предаването "Преди обед" за периода 1 септември - 15 октомври 2025 г. Данните показват, че предаването е постигнало 31,2% аудиторен дял, докато конкурентното шоу по Нова телевизия е с 20,6%, предаде България днес.
Към графиката тя добави ясно послание, което мнозина приеха като елегантен отговор към критиците:
"От 1.09 до 15.10 бях в Би Ти Ви. Цифрите говорят. Това можах, това направих. Следващия път повече."
С тази публикация Венета Райкова показа, че запазва самочувствие и достойнство, подчертавайки, че резултатите ѝ говорят сами за себе си.
Още в "България Днес"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!