Венета Райкова възкръсна: Ще съм с вас след този срок

Кадър Фб

Венета Райкова не се предава лесно.

Тя загатна, че скоро ще завърне.

Игра на тронове - така определям скорпионските дни от днес до 22.11. За да се мине по-лесно през тях аз ви съветвам - не влизайте в битка за трона. Гледайте как другите го правят и се забавлявайте После се огледайте за свободен трон и седнете на него. Аз взимам Аскеза - без социални мрежи, ще съм с вас след този срок. Как и защо се прави Аскеза съм описала в книгата ми “Абракадабра”.

Коментарите не закъсняха:

Мога да ти кажа с чиста съвест,че прехвалените водещи са направо скучни.Същото се повтаря,само че сухо,строго премерено и фалшиво...Твоят смях и начин на общуване с хората определено ми липсва.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!