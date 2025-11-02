Венета Райкова замина от България

Кадър Фб

Устатата блондинка Венета Райкова отново е в центъра на вниманието – този път не с телевизионен скандал, а с бягство от реалността! След като внезапно се раздели с bTV и напусна предаването „Преди обед“, водещата е била на ръба на нервен срив, разкриват нейни близки, предаде Марица.

Райкова, която се върна на екран с амбицията да възроди кариерата си и да напомни за времената на „Горещо“, останала шокирана, когато телевизията ѝ намекнала, че „острият ѝ език и провокативният стил“ вече не се вписват в съвременния ефир. Разривът дошъл бързо, а за Венета това било истинско унижение.

Според слуховете договорът ѝ предвиждал заплата от цели 15 000 лв. на месец. Нейният нов любим не решил да я измъкне от мрачното ѝ настроение с романтично бягство до Париж.

Двамата отседнали в луксозен хотел в центъра на града, обиколили „Айфеловата кула“, „Лувъра“ и „Нотр Дам“, а вечерите си прекарвали в изискани ресторанти с шампанско и гледка към Сена. Венета сияе на снимките, които публикува в профила си, и не пропусна да напомни за един от най-успешните си романи, чието действие се развива именно в Града на любовта.

„Париж винаги вдъхновява. И винаги ми напомня коя съм.“ – написа тя под кадър от нощния булевард „Шанз-Елизе“.

Изглежда, че Венета Райкова отново е готова да започне отначало – с нова любов, ново вдъхновение и стария си дух на борбена жена, която не се предава.

