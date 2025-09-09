Венета Райкова злепостави Калканджиева и Чучков в ефир

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Новата водеща на „Преди обед” по bTV Венета Райкова не се притесни изобщо да се завре в миналото на седмичните си коментатори Жени Калканджиева и Борислав Чучков. След като стана ясно, че се познават от много ранна възраст, тя директно ги попита дали е имало нещо по-интимно между тях. Чучков се възмути от въпроса, но в крайна сметка се сети в чие предаване е дошъл.

„Като сме били на 16, може и да сме се харесвали. Но на 16”, отговори Калканджиева, за да даде повод на Райкова да смени темата.

Водещата не пропусна да направи реклама на книгите си. Тя призова зрителите да ги купуват сега, защото книгите ще стават все по-скъпи заради поскъпването на хартията. Райкова обаче не искала да ги прави в аудио или електронен вариант.

Тя дръпна и слово срещу младите инфлуенсъри, като каза, че никой не е забогатял в България от социалните мрежи и това е възможно в САЩ, но не и у нас.

