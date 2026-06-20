Венеция обмисля по-висока такса за еднодневни туристи

Пиксабей

Входната такса за Венеция, въведена преди 2 години, може скоро да бъде значително увеличена. Новоизбраният кмет на града Симоне Вентурини предлага повишаване на таксата за еднодневни посещения до 50 евро в определени дни с цел ограничаване на прекомерния туризъм.

Кметът заяви, че ще поиска разрешение от италианското правителство за увеличението, което да е валидно в определени дни, пише "Морето".

Според данни настоящите цени – 5 евро при предварителна резервация и 10 евро при резервация в последния момент, не оказват съществен ефект върху броя на посетителите. Данните за тази година показват, че по-малко от половината туристи са направили предварителна резервация, за да се възползват от по-ниската такса от 5 евро.

От общо 514 710 плащания, извършени през първите 42 дни от прилагането на мярката, 245 503 са били по 5 евро, а 268 207 – по 10 евро.

Таксата за еднодневни посещения във Венеция е в сила за 60 дни през април, май, юни и юли и се прилага в часовия диапазон от 8:30 до 16:00 часа. Предвидени са редица изключения – от плащане са освободени жители, родени във Венеция, посетители, студенти и работници, както и туристи с хотелски или други резервации за настаняване.

Посетителите могат да регистрират деня си във Венеция чрез специална платформа. Контролът се осъществява чрез проверки на QR кодове на ключови места в града. Нарушителите, които не са платили таксата или не са регистрирани като освободени, рискуват глоба между 50 и 300 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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