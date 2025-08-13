Венецуела предупреди за "военна заплаха" от САЩ

кадър: Петел.бг

Венецуелският външен министър Иван Хил предупреди за „сериозна военна заплаха“ от страна на Съединените щати, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Според Хил зад „предполагаемото право“ на САЩ да се борят с наркотрафика, се крие намерение да бъде превърната Латинска Америка в „нова арена за колониална война“.

„Отбелязахме сериозната военна заплаха, която представляват Съединените щати. Те се прикриват зад претекст за борба с картелите в Латинска Америка, но истинската им цел е да превърнат региона ни в нова сцена на колониален конфликт“, заяви Хил по време на среща с дипломатическия корпус, акредитиран във Венецуела, според публикация в официалния му канал в Telegram.

Той отправи „спешен призив“ към международната общност да осъди това, което определи като „терористични актове, подбудени от правителството на САЩ и неговите фашистки съюзници от венецуелската десница“.

В същото време опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо призова „демократичните нации по света“ да се присъединят към нея в борбата срещу режима на Николас Мадуро.

Мачадо твърди, че Мадуро е загубил президентските избори през 2024 г. от кандидата на опозицията Едмундо Гонсалес Урутия, който понастоящем се намира в изгнание, въпреки че венецуелската избирателна комисия потвърди преизбирането на Мадуро.

Тя благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация за решителните действия в подкрепа на свалянето на властта в Каракас, като определи управлението на Мадуро като „престъпна терористична организация“.

На 7 август главният прокурор на САЩ Пам Бонди публикува видео в социалните мрежи, в което обяви награда от 50 милиона долара за информация, водеща до залавянето на венецуелския лидер.

Бонди определи Мадуро като заплаха за националната сигурност на САЩ, обвинявайки го, че използва „чуждестранни терористични организации и наркокартели, за да внася смъртоносни наркотици и насилие в страната“.

Тези обвинения бяха категорично отхвърлени от редица венецуелски институции, включително полицията и военните.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!